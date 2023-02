Evite lesiones mientras ve el Super Bowl en la TV

Charlotte, NC.- Ver el Super Bowl LVII en televisión y en casa parece ser seguro para las familias. Pero, muchas personas desconocen que existen riesgos que pueden llevar a lesiones, e incluso la muerte, si no se toman medidas de prevención.

El comisionado de seguros y presidente de Safe Kids NC, Mike Causey, llamó a las familias de Carolina del Norte a cuidarse y recudir riesgos mientras celebra el Super Bowl en su casa.

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, cada tres semanas muere un niño en Estados Unidos por el vuelco de un televisor, citó un comunicado del Departamento de Seguros de Carolina del Norte.

En promedio de 22.500 estadounidenses por año visitan una sala de emergencias para recibir tratamiento por una lesión por vuelco de muebles, una televisión o un electrodoméstico. Casi el 44 % de ellos tenían menos de 18 años.

El domingo 12 de febrero Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles disputarán el Super Bowl en Arizona. El juego definitorio de la National Football League es de máxima audiencia.

It's #SuperBowl Week! Before you gather around to watch the big game, Commissioner Causey urges families to do a safety check at your home! Even though a lot of people use thinner flat screens or mounted TVs, thousands of accidents happen each year!

INFO: https://t.co/OqYqDXAkjX pic.twitter.com/FUassSYxUJ

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) February 8, 2023