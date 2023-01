La Liga de Naciones de la UEFA cambiará de formato

Ginebra, Suiza.- La Liga de Naciones de la UEFA ampliará una nueva ronda eliminatoria que empezará a funcionar después del 2024, de acuerdo con una confirmación del organismo rector del fútbol europeo tras una reunión de su comité ejecutivo en Suiza.

Esta ronda eliminatoria se jugará en marzo con el fin de formar una continuidad entre la fase de grupos. La misma que terminará en noviembre con sus respectivas finales en junio.

Ver más: Resultado del encuentro entre Messi vs CR7

En este sentido, tanto los ganadores como los subcampeones del grupo de la Liga A, participarán en los cuartos de final en un formato de ida y vuelta. Además los ganadores se clasificaron para los cuatro finalistas.

Por su parte, el tercer clasificado de la Liga A, el subcampeón de la Liga B, así como el tercer clasificado de la Liga B y el subcampeón de la Liga C, se debatirán en un desempate de ascenso y descenso de ida y vuelta.

UEFA president Aleksander Čeferin: "This new format supports the status and future of the domestic game throughout Europe. It retains the principle that domestic performance should be the key to qualification and reconfirms the principles of solidarity… and open competition." pic.twitter.com/ir0OCHQpzr

— UEFA (@UEFA) April 19, 2021