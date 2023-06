La Copa Stanley de la NHL tiene campeón

Las Vegas, NV.- El premio mayor de la National Hockey League (NHL) conocida como la Copa Stanley, quedó en manos de los Vegas Golden Knights, el martes 13 de junio, tras aplanar a los Florida Panthers que jugaron en calidad de visitantes.

Con un marcador 9-3, los Golden Knights consiguieron su primera victoria en los seis años de historia de la franquicia, como el mejor de siete 4-1, en el T-Mobile Arena.

Por tal razón, la ciudad de Las Vegas salió a celebrar tanto en hoteles, casinos y sus alrededores como en todo el Strip de Las Vegas, la victoria de los campeones de la Conferencia Oeste.

Por su parte, el capitán de los Golden Knights, Mark Stone anotó tres goles. Lo propio hicieron Nicolas Hague, Alec Martinez, Reilly Smith, Michael Amadio, Ivan Barbashev y Nicolas Roy, anotaron un gol cada uno.

Al mismo tiempo, hay que resaltar que Adin Hill atrapó en 31 ocasiones. No obstante, Jonathan Marchessault obtuvo el Trofeo Conn Smythe, como el Jugador Más Valioso de los playoffs.

