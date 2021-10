Jon Gruden escribió un correo racista contra el director de la NFL

Jon Gruden, entrenador de los Raiders de Las Vegas, utilizó un comentario racista al referirse al director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, en un correo electrónico hace 10 años.

El supuesto correo electrónico, enviado al presidente del equipo de fútbol de Washington en julio de 2011 cuando la NFL y sus jugadores estaban tratando de resolver un cierre patronal, decía que Smith tiene «labios del tamaño de neumáticos Michellin».

Ver más: México y Canadá empatan en el Azteca

Gruden, quien estaba empleado en ese momento como analista principal de Monday Night Football, le dijo a ESPN que no recordaba haber escrito el correo electrónico, pero que se disculpaba por las consecuencias.

Por su parte, el entrenador agregó que ha usado habitualmente el término «labios de goma», para «referirse a un tipo a quien descubrió mintiendo», y que le avergüenza haber insultado a De Smit y que nunca tuvo un pensamiento racial cuando lo usó.

Thank you to the player leadership. pic.twitter.com/KpOCynjsix

— DeMaurice Smith (@demauricesmith) October 9, 2021