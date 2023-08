Infantino anunció las ganancias para FIFA del Copa Mundial Femenina

Sidney, Australia.- Gianni Infantino, jefe de la FIFA informó el viernes 18 de agosto que la Copa Mundial Femenina dejó ganancias de más de $570 millones en ingresos, permitiendo que el organismo rector mundial de fútbol llegué al punto de equilibrio, pese a que los premios se multiplicaron por diez en contraste con la edición del 2015.

En un discurso rutinario el suizo Infantino, explicó que la novena edición del Mundial de Fútbol Femenina ha sido, «la mejor, la más grande y la más grande». Además, el torneo reivindicó la decisión de recaudar el premio metálico y aumentar el campo de 24 y 32 equipos.

Infantino comentó en la Convención de Fútbol Femenino de la FIFA, «Se levantaron algunas voces, ¿costaría demasiado? No generamos suficientes ingresos, tendremos que subsidiar. Y nuestra opinión fue, bueno, si tenemos que subsidiar, subsidiaremos, porque tenemos que hacer eso».

Del mismo modo, el jefe de la FIFA reiteró, «Pero en realidad, esta Copa del Mundo generó más de 570 millones de dólares estadounidenses en ingresos, por lo que alcanzamos el punto de equilibrio. No perdimos dinero y generamos el segundo ingreso más alto de cualquier deporte, además, por supuesto, de la Copa del Mundo masculina, a un precio escenario mundial».

