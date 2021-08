Inauguración de la Premier League 2021-2022

Londres, Reino Unido.- La Premier League inglesa también conocida en Inglaterra como The Premiership, es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra y arranca este fin de semana.

Ver más: Messi en París Saint-Germain por dos temporadas

La trigésima edición de la Premier League arranca, después de que los principales equipos se han reforzado ofensivamente para formar unos onces ideales. El último nombre ha sido Lukaku, que se incorpora al Chelsea de Tuchel.

Desde que comenzó la Premier League, los “Big Six” han estado en la máxima categoría cada temporada, excepto el Manchester City, que se ha mantenido estable allí desde 2002. Estos, “Big Six” son, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur.

👋 #PL fans, are you ready to see what 2021/22 has in store for us? 👀 pic.twitter.com/7Ilflb45U3

— Premier League (@premierleague) August 13, 2021