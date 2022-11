Hornets donan comidas de Thanksgiving a más de 1.000 familias  

Charlotte, NC.- Charlotte Hornets se unió a la causa solidaria y donó junto a sus aliados comidas de Thanksgiving para la cena de más de 1.000 familias en Queen City.

El equipo de baloncesto se unió a Food Lion Feeds, Coca-Cola Consolidated y Second Harvest Food Bank of Metrolina para garantizar que familias de Charlotte tengan un plato de comida en la mesa en el Día de Acción de Gracias.

El combo, según comunicado de la franquicia, incluía pavo, relleno, puré de papas, ñame cortado, guisantes dulces, maíz integral, macarrones con queso y salsa de arándanos. También tenía una bebida botella de dos litros de Dr Pepper o Diet Dr Pepper.

Cada combo contiene suficiente comida para alimentar a una familia de cuatro miembros, lo que da como resultado que se sirva a aproximadamente 4.000 personas.

It's officially the #SeasonofGiving 💌 The Hornets team & coaching staff helped distribute Thanksgiving meals to 1,000 families for our 12th annual Cornucopia event. 🦃🫶 — #SwarmToServe

🔗 https://t.co/nzZ6y4j7am @FoodLion | @shmetrolina | @CokeCCBCC pic.twitter.com/pkqndFthNk

— Charlotte Hornets (@hornets) November 22, 2022