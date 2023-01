Histórica remontada a manos de Trevor Lawrence

Jacksonville, Fl.- El quarterback de Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence tuvo una increíble remontada tras una primera mitad para el olvido, donde ocasionó cuatro intercepciones para Los Angeles Chargers en el TIAA Bank Field.

Luego del partido, Lawrence declaró a los medios, «No se puede escribir un guión más alocado». Además exclamó, «Dijimos en el vestidor, así ha sido nuestra temporada. Nunca estamos fuera de la pelea».

Esta histórica remontada de los Jaguars desde un déficit de 27-0 es la tercera mayor en la historia de los playoffs. Solo queda por detrás de los Buffalo Bills con 32 puntos por debajo contra los Houston Oilers en 1992.

La remontada también quedó por detrás de una desventaja de 28 puntos de los Indianapolis Colts contra los Kansas City Chiefs en el 2013.

God is good 🙌🏼

On to the next. 🐆

— Trevor Lawrence (@Trevorlawrencee) January 15, 2023