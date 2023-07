Hijo de LeBron James sufrió un paro cardíaco en entrenamiento

California, CA.- El hijo de la estrella de la NBA, LeBron James, Bronny James sufrió un paro cardíaco en medio de un entrenamiento de basket, en la University of Southern California (USC), de acuerdo a un comunicado del portavoz de la familia.

El comunicado también informó que Bronny fue trasladado a un hospital, donde fue estabilizado. De hecho, ya se encuentra fuera de la unidad de cuidados intensivos.

De este modo, el comunicado explicó, «Ayer mientras practicaba Bronny James sufrió un paro cardíaco. El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora se encuentra en condición estable y ya no está en la Unidad de Cuidados Intensivos».

Asimismo, la familia de LeBron, «Pedimos respeto y privacidad para la familia James y actualizaremos a los medios cuando haya más información».

