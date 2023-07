Goleada de equipo profesional terminó 27 goles a cero

Tegernsee, Alemania.- El equipo de la novena división, Rottach-Egern recibió una goleada en un amistoso del Bayer de Múnich en Tegernsee, Alemania, donde le metieron 27 goles a cero el martes 18 de julio, en un partido que fue un completo desastre para el equipo amateur.

Este juego fue parte del campamento de entrenamiento del Bayern antes de su gira por Asia. Para el equipo contrario, solo se conformó con enfrentarse al campeón alemán y sonreír para la foto.

El primer gol del Bayer cayó al tercer minuto de arrancar el partido por Jamal Musiala. De ahí en adelante, los ánimos, sonrisas y fuerzas se desvanecieron en los jugadores del Rottach-Egern.

El entrenador Thomas Tuchel, cuando el Bayern llevaba 18 goles a favor, justo al medio tiempo decidió cambiar toda su alineación. Del mismo modo, un Bayern más fresco en el segundo tiempo continuó con la responsabilidad de frenar la «paliza», que solo metió 9 goles más.

Por parte de los jugadores del Bayern tanto Musiala, Marcel Sabitzer como Mathys Te anotaron 5 goles cada uno. Serge Gnabry anotó un hat-trick. En total, 13 jugadores diferentes sumaron en el marcador del partido.

The highlights from tonight's 27-0 win over Rottach-Egern 🎥#MiaSanMia

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 18, 2023