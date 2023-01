Famoso conductor profesional muere en trágico accidente

Wasatch, UT.- El conductor profesional de rallies y estrella de YouTube, Ken Block, falleció a los 55 años de edad, luego de sufrir un aparatoso accidente con una motonieve, así lo confirmó su equipo Hoonigan Racing.

En un comunicado en su sitio web publicado en Instagram, Hoonigan Racing dijo, «Con nuestro más profundo pesar, podemos confirmar que Ken Block falleció hoy en un accidente de motonieve».

Ver más: En pleno juego Damar Hamlin sufrió paro cardíaco

Más adelante, el equipo de competiciones de autos expresó sobre Ken Block, «Ken fue un visionario, un pionero y un ícono. Y lo más importante, un padre y esposo. Lo extrañaremos muchísimo».

De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Wasatch en Utah, el accidente ocurrió cuando Block viajaba por una pronunciada pendiente y su motonieve se volcó cayendo encima de él.

This is how some mornings at my ranch in Utah look this time of year – freshly coated with snow! Luckily we have the Ski-doo sleds, @CanAm Mavericks (one on tracks!) and Defender, and the Kubota machinery to dig us out and keep the property maintained. pic.twitter.com/LXJG1A6yPr

— Ken Block (@kblock43) December 29, 2022