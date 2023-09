Estadounidense se coronó campeón de la Vuelta a España

Madrid, España.- El estadounidense Sepp Kuss llegó a Madrid como campeón de la Vuelta a España cuando su carrera de tres semanas terminó con una victoria ante el australiano Kaden Groves, el domingo 17 de septiembre.

El ciclista estadounidense de 29 años, entró en la carrera como domestique de sus compañeros más famosos del Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. Pero luego de hacerse con el maillot rojo en la octava etapa no lo dejó ir, pese a la lucha interna del equipo.

Ver más: Knights despiden temporada con espectáculos para fanáticos

De este modo, Sepp Kuss puso fin a la sequía de 10 años para ganar el Gran Tour estadounidense. Por esta hazaña, pasará a ser uno de los ganadores más populares de los últimos años, debatiendo la teoría de que los buenos no ganan.

Sin embargo, de que Kuss se convierta en un contendiente recurrente depende de los estrategas de Jumbo-Visma. Sin embargo, al ganar una de las carreras más brutales que el mismo el Tour de Francia y el Giro de Italia, se posicionó como uno de los más grandes nombres.

Una década esperando y EEUU encuentra su nuevo campeón de La Vuelta 🦅🇺🇸

After a decade of waiting, USA finds another champion of La Vuelta 🦅🇺🇸

𝘾𝙤𝙣𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨, #GCKUSS ❤️#LaVuelta23 🎨 @maximelth pic.twitter.com/ST369j9rTw

— La Vuelta (@lavuelta) September 17, 2023