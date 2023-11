Dos exjugadores de la NBA condenados por fraude

Nueva York, NY.- Un jurado federal en Manhattan condenó a los exjugadores de la NBA, Glen Davis y Will Bynum, el miércoles 15 de noviembre, por su papel en la conspiración de cometer fraude a un plan de atención médica de la liga.

Básicamente, estos dos exjugadores de la NBA, pretendían pagar millones de dólares por procedimientos médicos falsos.

En este sentido, Damian Williams, fiscal federal en Manhattan, en un comunicado expresó que las condenas demuestran que «a pesar de la notoriedad o el éxito en los deportes o en cualquier otro campo, nadie está exento de cargos penales si participa en fraude».

Por un lado, Glen Davis de 37 años de edad, que ganó un campeonato en 2008 cuando era jugador de los Boston Celtics, fue condenado por cuatro cargos. Entre ellos fraude electrónico, fraude a la atención médica, conspiración para cometer fraude y conspiración para hacer declaraciones falsas.

Read U.S. Attorney Damian Williams's statement on the convictions of Ronald Glen Davis and William Bynum here: https://t.co/FhheiyakXp pic.twitter.com/dyqfTBxDt1

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 15, 2023