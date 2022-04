Daryle Lamonica falleció a los 80 años

Fresno, CA.- Daryle Lamonica, el mariscal de campo de lanzamientos profundos, falleció este jueves por la mañana, en su casa Fresno en California, y extraoficialmente se considera que la muerte es por causas naturales.

En su momento, Daryle Lamonica ganó el premio de Jugador del Año de la AFL, llevando a los Raiders a su estreno en el Super Bowl.

Para 1967, Los Raiders adquirieron a Lamonica en un canje con Buffalo. Convirtiéndose en un complemento perfecto para la ofensiva vertical de Al Davis. También, fue apodado la «Bombardero Loco», por causar un gran impacto solo a juegos de arrancar con el equipo.

El mejor momento de Lamonica fue durante los playoffs, donde lanzó cinco pases de touchdown, en la victoria de 41-6 sobre Kansas City en 1968. También alcanzó un récord de seis en la temporada siguiente contra Houston.

