Competencia de skate de chicas nivela el patinaje callejero

Encinitas, CA.- La competencia anual de Exposure Skate reunirá a niñas menores de 10 años y adolescentes que practican el patinaje callejero de los parques de patinaje de Estados Unidos para demostrar sus extraordinarias habilidades, que por mucho tiempo ha sido dominado por los chicos.

La duodécima edición de la competencia anual de este torneo se llevará a cabo en la ciudad costera de Encinitas, California.

Ver más: Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por 20 años de trayectoria

Amelia Brodka, cofundadora de Exposure mantiene la idea que las chicas del Skate, tuvieron la oportunidad de oro para destacar desde su primera actuación en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 en Tokio.

La cofundadora también añadió que, «Fue como si los chicos finalmente comenzaran a mirar a las chicas y se sorprendieron por el nivel del skate y el ritmo de progresión».

I’m doing a thing on Monday May 1 in Los Angeles that I’m pretty excited about. Join me and @tonyhawk and The Spoilers (and perhaps a surprise) at The Hotel Cafe for a very cool evening. Tix on sale this Tuesday at 10am PST. https://t.co/nmCTHIApLa pic.twitter.com/kk53YvGCNI

— Sam Jones (@samjones) April 16, 2023