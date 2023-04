Club de fútbol de Ryan Reynolds subió a cuarta división

Londres, Reino Unido.- El actor canadiense-estadounidense, Ryan Reynolds además de ser el protagonista de Deadpool, es dueño del equipo de fútbol inglés de cuarta división, Wrexham, junto al actor estadounidense Rob McElhenney.

El último logro de este equipo de fútbol, Wrexham subió a la cuarta división de la English Football League Two. Es decir, pasó de la quinta división tras quedar campeón de la National League.

El momento del campeonato quedó registrado cuando el Wrexham ganó 3 goles por 1 al Boreham Wood, y desde la tribuna del Racecourse Ground, tanto Reynolds como McElhenney rompieron en llanto mientras se abrazaban de la emoción.

En declaraciones al medio BT Sport, Ryan Reynolds declaró, «No estoy seguro de poder procesar lo que pasó esta noche. Estoy un poco sin palabras, solo sé que una cosa está pasando por mi cabeza una y otra vez cuando la gente decía al principio».

Celebrate our record-breaking champions on Tuesday May 2!

There will be an open-top bus parade in the city centre – further details to follow 🚌

🔴⚪ #WxmAFC

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 26, 2023