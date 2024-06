Charlotte, FC.- Charlotte FC superó a Philadelphia Union en un marcador que quedó 2-0 en el partido del sábado 22 de junio, en el Talen Energy Stadium.

Came into Eagles country. Brought out the Boo Birds 😤

VAMOS! #ForTheCrown pic.twitter.com/KtXGw9CC32

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 23, 2024