charlotte-fc-regresa-a-casa-ante-seattle-sounders

Charlotte, NC.- Charlotte FC quiere volver a sumar tres puntos este sábado cuando enfrente a Seattle Sounders, un difícil rival que ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

The Crown vuelve a casa después de una seguidilla de cuatro partidos de visitante, incluido uno de la US Open Cup. El balance fue de una victoria y tres derrotas.

El equipo de las Carolinas buscará además dejar atrás la racha de dos reveses seguidos y encontrar en su refugio del Bank of America Stadium el apoyo para competir contra los Sounders.

