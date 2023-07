charlotte-fc-abre-inscripciones-para-torneo-anual-de-esports

Charlotte, NC.- Si eres amante de los videojuegos y del fútbol el torneo anual de eSports de Charlotte FC es para ti.

El equipo de la Major League Soocer anunció que abrió las inscripciones para los jugadores que deseen participar en la segunda edición de eSports Tournament, presentado por Ally.

El torneo, que se disputará en consolas X-Box y Play Station, entregará al ganador un premio en efectivo de $ 1.000, artículos de marca compartida de Charlotte FC + Ally y un kit de Charlotte FC firmado por el equipo.

