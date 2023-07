Torneo de Wimbledon tiene campeón con acento español

Londres, Inglaterra.- El experimentado tenista serbio Novak Djokovic cayó ante el nuevo campeón de Wimbledon, el español Carlos Alcaraz de 23 años que marca el inicio de una nueva era.

Alcaraz destronó al serbio Djokovic de 36 años de edad en la cancha que argumentó que nunca se enfrentó a un jugador como el español.

De hecho el serbio Djokovic describió que el español Carlos Alcaraz, tiene una mezcla de los tres grandes tenistas Rafa Nadal, Roger Federer y Djokovic.

El serbio buscaba un octavo título de Wimbledon y el quinto de manera consecutiva. Del mismo modo, se frustró el intento de igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court.

"I haven't played a player like him ever"@DjokerNole discusses what makes @carlosalcaraz so tough to face#Wimbledon pic.twitter.com/leVry0K8lv

— Wimbledon (@Wimbledon) July 17, 2023