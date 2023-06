Campeón ucraniano de kickboxing murió en la guerra de Ucrania

Kiev, Ucrania.- El campeón ucraniano de kickboxing Maksym Bordus murió en la batalla armada contra las fuerzas rusas, de acuerdo con el sitio web, Sport Angels que tiene una lista de los atletas muertos en la guerra en Ucrania.

El trágico hecho ocurrió el 11 de junio mientras Maksym Bordu libraba, «luchas feroces contra los invasores rusos». Así lo confirmó el sitio web que tiene el objetivo de ayudar al Comité de Deportes que reúne a ONG y federaciones de deportes no olímpicos.

Ver más: Cambiaron condena del futbolista iraní sentencido a muerte

El sitio web escribió debajo de la fotografía conmemorativa a Maksym Bordus, quien posaba con varias medallas, «Cada día acercaba la victoria de Ucrania con un arma en la mano, pero él mismo no lo verá».

Además, se publicó una petición en el sitio Sport Angels del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, donde se pide que el deportista Bordus reciba el título de «Héroe de Ucrania».

Maksym Bordus, Ukrainian kickboxing champion, died defending Ukraine.

Maksym enlisted on 24th February 2022. He first fought near Lyman, then asked to be transferred to Zaporizhzhia direction.

Eternal memory and glory to Hero. pic.twitter.com/k2bUjXBqDc

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 20, 2023