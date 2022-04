Cam Newton y sus polémicos comentarios sobre las mujeres

Charlotte, NC.- Cam Newton, uno de los jugadores más importantes en la historia de Carolina Panthers, está en el ojo del huracán. El mariscal de campo hizo comentarios sobre las mujeres que lo volvieron a meter en una polémica.

Newton está en la agencia libre después de haber regresado a los Panthers a mitad de la temporada pasada. El lunes fue entrevistado en el podcast «Million Dollaz Worth of Game».

El jugador hizo comentarios sobre las mujeres que «no pueden cocinar» y «no saben cuándo estar calladas».

Ver más: Los Panthers anuncian regreso del mariscal Cam Newton

«Crecí en un hogar de tres padres. Mi mamá, mi papá y mi abuela, y yo sabía lo que era una mujer. ¡No es una ‘bad bitch’ (mala perra)!», apuntó Newton de 32 años.

La posición de Cam Newton está reflejada en la prensa deportiva estadounidense.

Comentarios sobre las mujeres

«Una mujer, para mí es la que sabe hacer lo suyo, pero sabe cómo satisfacer las necesidades de un hombre. ¿Cierto?», dijo Newton en el podcast según reseñó ESPN. «Y creo que muchas veces cuando tienes esa estética de ‘Yo soy una perra jefa, soy esto, soy aquello’.

«¡No, cariño! Pero no puedes cocinar. No sabes cuándo estar callada. No sabes cómo permitir que un hombre dirija».

Ver más: ¿Último juego de Cam Newton en casa como Panthers?

Esta no es la primera vez que el Jugador Más Valioso de 2015 está envuelto en una polémica relacionada con las mujeres.

En 2017, durante su primera etapa en los Panthers, respondió a una periodista que lo entrevistaba que era “gracioso escuchar a una mujer hablar sobre rutas».

Newton en ese entonces se disculpó en un video por sus palabras “degradantes e irrespetuosos con las mujeres”. La National Football League dijo que los comentarios no reflejaban pensamiento de la liga.

Cam Newton jugó nueve temporadas en los Panthers desde su debut en la NFL en 2011. La campaña 2020 la disputó con New England Patriots y el año pasado regresó con el equipo de las Carolinas.

Actualmente está sin equipo, pero los Panthers no le han cerrado las puertas para un eventual regreso.

Video: Charlotte FC inaugura minicancha de fútbol