Arrancaron los primeros Gay Games Hong Kong (GGHK) 2023

Hong Kong, China.- Los primeros Gay Games Hong Kong (GGHK) 2023 en el continente asiático, muy a pesar de la fuerte oposición de legisladores anti LGBTQ y activistas de Derechos Humanos se llevará a cabo desde el 3 hasta el 11 de noviembre.

La ceremonia de inauguración inició con una marcha de la GGHK 2023, la Federation of Gay Games, y delegaciones de todo el mundo. La misma después contó con actuaciones como la danza del león de Hong Kong.

Ver más: Etíopes y kenianos destacan en el Maratón de Nueva York

Lisa Lam, copresidenta de GGHK, declaró que, «La visión de los Gay Games siempre ha sido crear un festival de deportes, arte y cultura que celebre la participación, la inclusión y la mejor marca personal».

Por el momento, en los GGHK 2023 participarán al menos 2.300 participantes de distintos 45 países. Los eventos deportivos y culturales también incluyen carreras de botes dragón y mahjong.

🇺🇸 You’re going to love Jalisco beaches. Some are in fishing villages, others in exclusive resort areas, but they all have a special charm that will lure you back.🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Register at the 5k and 10k road races

👉🏻 https://t.co/IIMhoikuNG@GobiernoJalisco @GayGames @GayGamesHK2023 pic.twitter.com/rvuOfLaTxg

— Gay Games 2023 (@gggdl2023) October 17, 2023