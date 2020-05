Covid-19 no los detiene: Continúan organizando convención republicana

Carolina del Norte – Estados Unidos.- Pese a la crisis actual que vive Estados Unidos por la pandemia de Covid-19, la agenda política del Partido Republicano continúa siendo un punto importante; tal es así que los preparativos para la Convención Nacional Republicana 2020, a realizarse desde el próximo 24 de agosto y hasta el 27 del mismo mes en Charlotte, continúan realizándose sin ningún cambió de fecha o posibilidad de suspensión del evento.

La ciudad ubicada en Carolina del Norte, se convertirá en el centro del universo republicano, la convención servirá para anunciar la nueva nominación presidencial de Donald Trump, quien claro está, también acudirá al evento. Charlotte ya ha comenzado a recibir a delegados republicanos que se encargarán del acto político.

Según fuentes ligadas al partido, RNC ha contratado a un experto en salud que les permita garantizar una convención segura.

“Estaré allí listo para nominar al presidente Trump para un segundo mandato”, expresó el delegado de Alabama Brad Williams, al momento de recibir la pregunta sobre si asistiría a la convención.

Williams manifestó que ha hablado con varios colegas y hasta el momento ninguno planea no asistir al acto político.

“No he escuchado ninguna preocupación de los delegados o los presidentes de los partidos estatales o los miembros del comité nacional (…) “Creo que hay un reconocimiento de que el 24 y el 27 de agosto están bastante lejos y que hay tiempo suficiente para que nos ajustemos si es necesario”, dijo la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel.

Sin embargo, la delegada republicana del condado de Wake, Donna Williams, manifestó no tener claro si asistirá o no a la convención en Charlotte, pues su estado de salud puede no ser favorable.

“Quiero ir, esa no es una pregunta. Pero la pregunta es médicamente, para mí personalmente, no lo sé. Todavía no lo sé (…) Soy una persona inmunocomprometida”, explicó.

Cada día más delegados republicanos de diferentes estados confirman su participación en la Convención Nacional Republicana 2020.