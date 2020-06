Chime Solutions busca personal en Charlotte para ocupar 250 puestos de trabajo

CHARLOTTE, NC.- Chime Solutions, un proveedor de servicios de contacto con el cliente con sede en Atlanta, ha ampliado su negocio a Charlotte, donde ha abierto 250 puestos de trabajo.

La empresa proporciona servicios de atención al cliente tanto en estado permanente como estacional y en Charlotte busca personal calificado para ocupar cargos como agentes de seguros de vida y salud con licencia.

En asociación con el Central Piedmont Community College, Chime Solutions proporcionará entrenamiento y pruebas gratuitas para candidatos calificados.

“Estos nuevos puestos de trabajo, junto con la mejora de la capacitación que se proporcionará a los empleados, es un testimonio de nuestro compromiso de apoyar a la diversa fuerza de trabajo que estamos orgullosos de tener en Charlotte”, expresó la alcaldesa Vi Lyles.

NEW: Chime Solutions will expand in Charlotte, adding 250 new jobs. These new jobs will be for licensed life and health insurance agents. The company is providing free training and testing for qualified candidates in partnership with @cpcc.

— City of Charlotte (@CLTgov) June 16, 2020