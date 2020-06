Arrestados cinco manifestantes por bloquear I-277 durante protesta

CHARLOTTE – NC.- Cinco manifestantes fueron arrestados por la Policía de Charlotte-Meckenburg (CMPD) luego de bloquear el tráfico en la I-277.

El hecho ocurrió el miércoles en la noche después de una jornada pacífica de protesta en la que cientos de personas marcharon y entregaron donaciones de comida.

CMPD dijo en un comunicado que no interfirió en las actividades de los manifestantes que en principio se reunieron cerca de las 5 pm en el Parque Marshall para una colecta de alimentos.

Una hora después marcharon por la parte alta de la ciudad y entregaron la comida en dos puntos separados.

La siguiente actividad fue una marcha hacia el Parque Romare Bearden para una vigilia con velas a las 8 p.m.

Pero según detalla la policía, poco después de las 11 pm un grupo de aproximadamente 20 personas caminó hacia la interestatal 277 y bloqueó el tráfico.

On 6/10/20 at 11:20 p.m. 20-25 protesters walked onto I-277 and blocked traffic, including a CFD truck, using construction barrels. When vehicles drove through, the protesters threw items. Ofcs had the road cleared within 6 minutes. At this time, 5 suspects have been arrested. pic.twitter.com/LFCm9spstx

— CMPD News (@CMPD) June 11, 2020