Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal que ocurrió en Freedom Division.

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El jueves 26 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 6:49 p.m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por un accidente con heridos que involucraba a un peatón cerca de la cuadra 5000 Billy Graham Parkway. Al llegar al lugar, encontraron a una peatona inconsciente, Vicki Mai Tran, de 28 años, en medio de Billy Graham Parkway con lesiones que ponían en peligro su vida, y una camioneta Ford F-150 blanca de 2019 ocupada por el conductor John Jade Acentia Moslares, de 28 años.

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Los servicios de emergencia trasladaron a Tran al hospital Atrium Health Main, donde fue declarada fallecida. Moslares resultó ileso y rechazó la asistencia médica.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del CMPD, miembros del Grupo de Trabajo contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol y el equipo de Búsqueda de Escenas del Crimen acudieron al lugar y comenzaron la investigación. La investigación inicial indicó que Tran caminaba por el medio de la carretera cerca de la cuadra 5000 de Billy Graham Parkway cuando fue atropellada por una camioneta Ford F-150 blanca.

Moslares fue sometido a una prueba de detección de intoxicación y se determinó que no estaba bajo los efectos del alcohol. Moslares proporcionó una muestra de aliento preliminar que indicó una concentración de alcohol en sangre de 0,00.

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La velocidad no fue un factor en esta colisión. Se desconoce si la intoxicación influyó en el caso de Tran. Los resultados toxicológicos están pendientes.

La investigación de este caso está en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD la irá publicando a medida que se disponga de más información. Si usted fue testigo del accidente o tiene información al respecto, comuníquese con el detective MR Pressley al 704-432-2169 , extensión 2. También puede proporcionar información de forma anónima llamando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261126-1849-00.

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