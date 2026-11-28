Charlotte, NC.- Las tragedias y los desastres naturales no solo dejan consecuencias materiales y humanas. También abren oportunidades para que los delincuentes pongan en marcha fraudes dirigidos tanto a quienes desean ayudar como a quienes necesitan reconstruir sus hogares. Ante esta situación, el FBI Charlotte advierte sobre las estafas relacionadas con organizaciones benéficas y emergencias.

Una de las modalidades más frecuentes consiste en crear supuestas organizaciones solidarias que prometen ayudar a las víctimas de una catástrofe. Sin embargo, estas entidades realizan pocas actividades o no desarrollan ningún trabajo de asistencia. Los responsables utilizan las donaciones para beneficio propio y se aprovechan de la voluntad de quienes buscan colaborar.

Aunque estas maniobras pueden aparecer durante cualquier época del año, los estafadores suelen intensificar sus operaciones después de acontecimientos de gran repercusión. Para captar donantes, recurren a correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, plataformas de financiación colectiva y llamadas telefónicas inesperadas.

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El fraude también alcanza a las personas que sufren daños en sus viviendas o negocios. Después de una emergencia, algunos contratistas sin escrúpulos ofrecen reparaciones, solicitan anticipos y desaparecen sin completar los trabajos. Otros delincuentes incluso aseguran que representan a organismos gubernamentales, aunque carecen de cualquier vínculo oficial.

Por eso, las autoridades aconsejan investigar los antecedentes de cada empresa antes de contratar servicios de reconstrucción. El Centro Nacional de Información sobre Delitos de Seguros (NICB) ofrece recomendaciones para reconocer y prevenir estas prácticas en su sitio web: https://www.nicb.org/prevent-fraud-theft/disaster-fraud.

Cómo evitar las estafas y proteger las donaciones

El FBI recomienda colaborar únicamente con organizaciones reconocidas y verificar sus antecedentes mediante los recursos de la Comisión Federal de Comercio (FTC). También aconseja desconfiar de entidades nuevas que imitan nombres de instituciones conocidas o aparecen repentinamente después de una catástrofe.

Para realizar aportes, conviene utilizar cheques o tarjetas de crédito. Las solicitudes de dinero en efectivo, tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias bancarias representan señales de alerta.

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En el ámbito digital, resulta fundamental evitar enlaces y archivos adjuntos de remitentes desconocidos, escribir manualmente las direcciones de los sitios web y nunca compartir datos personales ante mensajes sospechosos.

Dónde denunciar estos delitos

Las personas que detecten posibles fraudes pueden presentar una denuncia ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3), mediante https://www.ic3.gov/.

Las autoridades insisten en que verificar antes de donar o contratar constituye una medida fundamental para evitar que los delincuentes conviertan la solidaridad y las emergencias en oportunidades de negocio.

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