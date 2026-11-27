Charlotte, NC.- El gobernador Josh Stein anunció que Trilon Group, un grupo empresarial que agrupa a consultoras e ingenieros, creará 262 puestos de trabajo en el condado Mecklenburg. La compañía invertirá 3,3 millones de dólares para establecer un nuevo centro regional en la ciudad de Charlotte.

“Carolina del Norte sigue atrayendo a empresas líderes del sector gracias a nuestra mano de obra cualificada, un entorno empresarial sólido y un firme compromiso con la innovación”, declaró el gobernador Josh Stein. “La inversión de Trilon Group en Charlotte refleja la confianza que las empresas depositan en nuestro estado, y su centro de operaciones en la costa este creará nuevas oportunidades de empleo a la vez que fortalecerá nuestros sectores de ingeniería e infraestructura”.

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Trilon Group es un grupo de empresas que ofrece servicios de ingeniería, planificación, arquitectura e infraestructura en los sectores medioambiental, de transporte, agua, aguas residuales, energía y servicios públicos. Desde su fundación en 2022, Trilon Group se ha expandido a través de una red de empresas asociadas, empleando a más de 6.000 personas en más de 200 oficinas en todo el país, incluyendo tres empresas que han prestado servicios a las comunidades de Carolina del Norte durante más de 30 años. En Charlotte, Trilon Group ocupará una oficina de 4.645 metros cuadrados (50.000 pies cuadrados), donde se dedicará principalmente a actividades relacionadas con la ingeniería, incluyendo el diseño, el desarrollo y la gestión de proyectos de infraestructura para la aviación y el transporte multimodal.

“Carolina del Norte es uno de los mercados estratégicos clave para el crecimiento de Trilon Group, y nos entusiasma expandir nuestra nueva sede en la Costa Este, ubicada en Charlotte”, declaró Thomas Steinwinder, director ejecutivo de la Región Sur de Trilon Group.

“La fuerza laboral de Carolina del Norte sigue siendo una de nuestras mayores ventajas competitivas”, declaró Lee Lilley, secretario de Comercio de Carolina del Norte.

La empresa ofrecerá puestos de ingenieros, gerentes de proyecto, planificadores, técnicos y personal administrativo. Si bien los salarios variarán, el salario anual promedio será de $113.422, superando el promedio del condado Mecklenburg, que es de $90.706. Estos nuevos empleos podrían generar un impacto potencial en la nómina anual de más de $29.7 millones para la región.

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La operación de Trilon Group en Carolina del Norte se verá facilitada, en parte, por una Subvención para la Inversión en Desarrollo de Empleo (JDIG, por sus siglas en inglés), aprobada por el Comité de Inversión Económica del estado . Se estima que, durante los 12 años de vigencia de esta subvención, el proyecto impulsará la economía estatal en más de 884 millones de dólares. Mediante una fórmula que considera los nuevos ingresos fiscales generados por los nuevos empleos y la inversión de capital, el acuerdo JDIG autoriza un posible reembolso a la empresa de hasta 1.611.000 dólares, distribuidos a lo largo de 12 años. Los pagos estatales se realizan únicamente tras la verificación anual del desempeño por parte de los departamentos de Comercio e Ingresos, que confirma que la empresa ha cumplido con sus objetivos de creación de empleo e inversión.

Se prevé que el proyecto genere un retorno de la inversión de fondos públicos del 220%, lo que significa que por cada dólar de costo potencial para el estado, este recibe 3,20 dólares en ingresos estatales. Los proyectos JDIG generan ingresos fiscales netos positivos para el tesoro estatal, incluso después de considerar los reembolsos de la subvención a una empresa determinada.

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