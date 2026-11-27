Charlotte, NC.- La música y la energía del rock volverán a marcar el ritmo de la Navidad en Charlotte, Carolina del Norte. Trans-Siberian Orchestra (TSO) anunció su regreso al Spectrum Center con su espectáculo Los fantasmas de la Nochebuena, una propuesta que promete combinar música, efectos visuales y una puesta en escena característica de sus presentaciones de temporada. Acá puede comprar las entradas. El encuentro tendrá lugar el sábado 12 de diciembre y contará con dos funciones, programadas para las 3:00 p. m. y las 7:30 p. m. De esta manera, los seguidores de la agrupación tendrán dos oportunidades para disfrutar de una producción que forma parte de las tradiciones musicales navideñas para miles de espectadores en Estados Unidos.

La presentación llevará al escenario una selección de los temas más conocidos de TSO, junto con otras piezas de su repertorio. La propuesta también incorporará una producción renovada, bajo el concepto de un espectáculo completamente nuevo para esta temporada.

Una tradición navideña con sello de rock

Trans-Siberian Orchestra construyó una identidad musical que combina elementos del rock progresivo y el heavy metal con composiciones clásicas y melodías tradicionales de Navidad. Sus conciertos destacan por las guitarras eléctricas, los arreglos orquestales, las coreografías, los juegos de luces y los recursos audiovisuales que acompañan cada interpretación.

Con Los fantasmas de la Nochebuena, la agrupación apuesta nuevamente por una experiencia que reúne música y narrativa, una fórmula que atrae tanto a sus seguidores habituales como a familias que buscan propuestas diferentes para celebrar las fiestas de fin de año.

El Spectrum Center, ubicado en el centro de Charlotte, recibirá así una de las producciones musicales asociadas con la temporada navideña en Estados Unidos.

Con dos horarios disponibles y una propuesta que fusiona rock y música clásica, TSO invita al público a sumar una experiencia musical diferente a sus celebraciones de diciembre.