Charlotte, NC.- Un accidente de tránsito con consecuencias fatales movilizó a los equipos de emergencia y a la Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, en el sur de Charlotte, Carolina del Norte.

Fatal Crash Investigation in the Providence Division https://t.co/LigqZqf9cE — CMPD News (@CMPD) November 27, 2026

De acuerdo con la información preliminar que confirmó el CMPD, el siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. en la intersección de Selwyn Avenue y Bucknell Avenue. El hecho provocó un importante despliegue policial en la zona, mientras los investigadores comenzaron las primeras diligencias para determinar cómo ocurrió el choque.

Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre de la intersección en ambas direcciones. La medida busca facilitar el trabajo de los detectives y permitir que los equipos de emergencia realicen las pericias correspondientes sin interferencias del tránsito.

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El operativo también afecta la circulación de los conductores que utilizan estas calles durante sus desplazamientos por el sector sur de la ciudad. Por ese motivo, la Policía recomienda evitar el área y buscar rutas alternativas mientras continúan las actuaciones.

La investigación continúa

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg no ha divulgado información adicional sobre las circunstancias del accidente. Los investigadores todavía intentan establecer cuántos vehículos participaron en el choque y qué factores provocaron el desenlace fatal.

Tampoco han confirmado públicamente la identidad de las víctimas ni han ofrecido detalles sobre posibles personas heridas o la participación de otros ocupantes.

Los detectives continúan recopilando información y examinando las evidencias que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos. Las autoridades podrían ofrecer nuevos detalles a medida que avance la investigación.

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Este nuevo accidente mortal vuelve a poner el foco en la seguridad vial en Charlotte, donde las autoridades mantienen operativos para atender emergencias y esclarecer los siniestros que ocurren en las vías de la ciudad.

El CMPD mantiene abierta la investigación y se espera que las autoridades proporcionen información adicional cuando dispongan de datos confirmados.

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