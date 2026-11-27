Charlotte, NC.- Una vez que pasa Thanksgiving, Estados Unidos comienza a prepararse para la navidad y por eso compartimos a continuación una serie de actividades con Papa Noel que puede disfrutar próximamente en familia. Atento a los datos.
Papá Noel y la Sra. Claus en la ferretería Blackhawk
Papá Noel y la Sra. Claus estarán en Blackhawk Hardware , en el centro comercial Park Road, 4225 Park Road, Charlotte, Carolina del Norte, todos los sábados y domingos desde el 28 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2026.
Traiga a los más pequeños (¡y a sus mascotas!) al centro comercial Park Road para saludar, tomarse una foto y ver las novedades en el País de las Maravillas Navideño de Blackhawk Hardware.
- Sábados: de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Domingos: de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
¡Tómase fotos GRATIS con Papá Noel! (¡Puede llevar su propia cámara!)
El evento también incluye:
- Cartas a Papá Noel
- Manualidades divertidas
- Diversión festiva en familia
Conoce a Papá Noel y a la Sra. Claus y tómese sus propias fotos. ¡Los perros amigables con correa también son bienvenidos!
También habrá cartas a Papá Noel el sábado 12 de diciembre, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Fotos gratis con Papá Noel en StoneCrest at Piper Glen el 29 de noviembre
Santa Claus visitará StoneCrest at Piper Glen , ubicado en 7800 Rea Road, Charlotte, Carolina del Norte, el domingo 29 de noviembre de 2026, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Este es un evento familiar gratuito.
¡Podrá tomarse fotos GRATIS con Papá Noel! (¡Llevar su propia cámara!
El evento también incluye:
- Cartas a Papá Noel
- Manualidades divertidas
- Diversión festiva en familia
Video: Papá Noel 🎅 llegó a Monroe, NC