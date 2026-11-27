Papá Noel y la Sra. Claus estarán en Blackhawk Hardware , en el centro comercial Park Road, 4225 Park Road, Charlotte, Carolina del Norte, todos los sábados y domingos desde el 28 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2026.

Traiga a los más pequeños (¡y a sus mascotas!) al centro comercial Park Road para saludar, tomarse una foto y ver las novedades en el País de las Maravillas Navideño de Blackhawk Hardware.