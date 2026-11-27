Washington.— El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo conversaciones con militares de cinco ramas de las Fuerzas Armadas asignados tanto en misiones en el exterior como dentro del país, con el fin de transmitirles su gratitud en el marco del Día de Acción de Gracias.

A través de un comunicado se conoció que tres de esos cuerpos, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio, bajo la jurisdicción del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Indicaron que Hegseth dialogó con poco menos de veinte marineros a bordo de un portaaviones que opera en la Quinta Flota, señalándoles que el Pentágono sigue enfocado en su labor y valorando su compromiso para proteger a las familias estadounidenses durante las celebraciones.

Asimismo, conversó con cerca de dos docenas de soldados del Ejército encargados de resguardar una importante base aérea en la región, reconociendo que llevan 14 meses en despliegue y atraviesan su segundo Día de Acción de Gracias seguido lejos de casa, una situación que definió como exigente a partir de su propia experiencia militar.

De igual manera, el secretario se comunicó con aviadores de un escuadrón de combate de la Fuerza Aérea que cumplen casi un año en esa misma zona operativa, resaltando su desempeño, dedicación y resultados pese al prolongado tiempo alejados de sus hogares.

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Se contactó con otros escuadrones militares

Por otro lado, Hegseth contactó a integrantes del 53.º Escuadrón de Operaciones Espaciales de la Fuerza Espacial, vinculados a la Flota del Pacífico, así como a elementos del 6.º Regimiento de Marines provenientes de Camp Lejeune, Carolina del Norte, desplegados en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, quienes, como la sargento Maryorie Cruz De La Cruz y el capitán Matthew F. Mogish, subrayaron el valor de este respaldo para elevar la moral de las tropas.

Con esta ronda de llamadas, Hegseth completó su segundo año consecutivo acercándose a efectivos en servicio durante la semana de Acción de Gracias, luego de haber realizado contactos similares en 2025 antes de visitar a la dotación del portaaviones USS Gerald R. Ford.

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