Caracas.— Las parroquias La Vega y Antímano, en Caracas, así como el sector Campo Rico de Petare, en el estado Miranda, fueron el punto de encuentro entre la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y vecinos de zonas populares en el marco del despliegue nacional e internacional de la iniciativa “Punto de Acuerdo”.

De acuerdo con el balance difundido por Machado a través de sus redes sociales, la jornada alcanzó más de 2.500 encuentros realizados de manera simultánea en los 24 estados de Venezuela y en distintas ciudades del mundo.

Hoy desplegamos Punto de Acuerdo en todo el país! Más de 2.500 encuentros en los 24 estados y en ciudades en distintas partes del mundo. En Caracas fuimos de La Vega a Antímano, y en Miranda llegamos a Petare. Escuchamos a vecinos que están rompiendo las barreras que muchos… pic.twitter.com/F3AqRrm11v — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 27, 2026

Busca debatir sobre el futuro del país

Durante su recorrido por las comunidades capitalinas y mirandinas, Machado señaló que escuchó a los residentes debatir sobre los temas que consideran esenciales para el futuro del país, resaltando la participación activa de los ciudadanos y afirmando que en este proceso no hay espectadores, sino protagonistas involucrados en la construcción de la República.

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¡Estamos construyendo nuestro país desde cero, y tiene que durar para generaciones! 🇻🇪 "Vamos a poner este país a funcionar, ocupándonos de la gente y entonces vamos sí a revisar una Constitución que va a durar siglos, no unos años, porque no se va a construir para un grupito,… pic.twitter.com/e0Dums8zgn — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 27, 2026

Asimismo, indicó que la transición democrática se diseña junto a la gente mediante el contraste de ideas y la suma de aportes, al tiempo que convocó a los venezolanos a organizar sus propios encuentros con grupos de 10, 20 o 30 personas para hacer escuchar su voz.

En este sentido, en Petare, la dirigente subrayó que la prioridad será atender las necesidades de la población y poner el país en funcionamiento para posteriormente revisar una Constitución pensada para perdurar durante siglos y representar a todos los venezolanos sin distinción.

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