Boston.- Un migrante de origen salvadoreño que recientemente resultó ganador de un millón de dólares con un boleto instantáneo de lotería fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según dio a conocer la agencia federal.

A través de las redes sociales de ICE Boston y medios de comunicación se conoció que el detenido fue identificado como Ariel Antonio Velásquez-Morales, quien obtuvo el premio mayor de $1 millón en el sorteo “$2.000.000 50X Cashword” de la Lotería Estatal de Massachusetts, de acuerdo con el anuncio oficial divulgado por la entidad la semana pasada.

On Nov. 24, ICE Boston arrested Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador, during operations in East Boston, Mass. Velasquez-Morales entered the United States illegally on May 15, 2013. He was ordered removed by an immigration judge on April 24, 2014. pic.twitter.com/YieIbY7afF — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

Trascendió que al reclamar su ganancia, Velásquez-Morales optó por la modalidad de pago único en efectivo por un monto de $650.000 antes de impuestos, descartando la opción de anualidades, y declaró en su momento que tenía la intención de destinar esos fondos al ahorro y la inversión.

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Contaban con orden de deportación

Sin embargo, las autoridades indicaron que el arresto se concretó el 24 de noviembre durante un operativo ejecutado por la oficina de ICE en Boston en el sector de East Boston, Massachusetts, en el marco de sus acciones de control migratorio en Nueva Inglaterra.

Welcome to the ERO Boston lottery! Where illegal aliens and sanctuary politicians are out of luck, and the law-abiding citizens of New England are always the winners! https://t.co/54cEoglyWB — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

De acuerdo con los expedientes oficiales divulgados por la agencia, Velásquez-Morales había ingresado de forma irregular a Estados Unidos el 15 de mayo de 2013 y contaba con una orden definitiva de deportación dictada por un juez de inmigración el 24 de abril de 2014.

Por último, las autoridades federales hicieron referencia al premio obtenido al señalar que en este operativo la suerte favoreció a los ciudadanos que cumplen la ley en Nueva Inglaterra, reafirmando el cumplimiento de las órdenes judiciales de expulsión vigentes.

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