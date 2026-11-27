Washington.- El Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos habilitó una ruta y un portal informativo para exintegrantes de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial afectados por el mandato de vacunación contra el COVID-19, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14184 firmada el 27 de enero de 2025, con fecha límite hasta el 1 de abril de 2027 para solicitar el regreso al servicio.

A través de un comunicado, se conoció que la iniciativa está orientada a facilitar tanto el eventual reingreso a las filas como la corrección de expedientes militares, ofreciendo orientación y recursos a los exmilitares que cumplan con los criterios iniciales.

The Department of the Air Force COVID Reinstatement Task Force will host virtual information sessions. 🗓️ Dec. 2: Eligible former members who have not yet started the reinstatement process 🗓️ Dec. 3: Current applicants Both sessions will be held 7 to 8 p.m. (EST) More… pic.twitter.com/AoClEKdrBP — U.S. Air Force (@usairforce) November 27, 2026

Explicaron los pasos para volver al servicio

En este sentido, detallaron que la guía de elegibilidad contempla los siguientes puntos clave para quienes evalúen volver al servicio:

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Servicio previo: haber pertenecido a la Fuerza Aérea o a la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

haber pertenecido a la Fuerza Aérea o a la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Motivo de separación: que la salida del servicio haya estado vinculada al mandato de vacunación contra el COVID-19.

que la salida del servicio haya estado vinculada al mandato de vacunación contra el COVID-19. Naturaleza de la separación: haber sido dado de baja o separado de manera injusta por negarse a recibir la vacuna, o bien haber dejado el servicio o permitido que el vínculo expirara en lugar de vacunarse bajo dicha política.

haber sido dado de baja o separado de manera injusta por negarse a recibir la vacuna, o bien haber dejado el servicio o permitido que el vínculo expirara en lugar de vacunarse bajo dicha política. Siguiente paso: quienes respondan afirmativamente pueden completar el formulario informativo de regreso al servicio del Departamento de la Fuerza Aérea para que el Servicio de Reclutamiento de la Fuerza Aérea (AFRS) se comunique y brinde detalles sobre opciones, procesos, documentación requerida y consultas.

En este sentido, el departamento señaló que este canal busca ofrecer un acompañamiento transparente durante todo el trámite para los exaviadores y exguardianes interesados en reincorporarse o revisar su historial.

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