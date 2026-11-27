Washington.- La transformación en la manera de habitar, trabajar y experimentar los espacios ha impulsado el interés por estudiar Diseño de Interiores en modalidad virtual, consolidándose como una opción flexible para quienes buscan una carrera creativa con proyección en distintos sectores.

A través de una nota de prensa de la Universidad Espíritu Santo (UEES), de Ecuador, promueve su programa a través de UEES Online, una oferta formativa orientada a las nuevas dinámicas del mercado y con equivalencia académica en Estados Unidos, en el marco de los 32 años de trayectoria institucional de la universidad.

Destacaron que más allá del aspecto puramente estético, la disciplina se ha posicionado como un área estratégica centrada en la experiencia del usuario, la funcionalidad y la sostenibilidad, impulsada por el auge del trabajo híbrido y los cambios en los estilos de vida que exigen combinar creatividad, análisis técnico y visión estratégica.

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Campo laboral abarca diversas áreas

Al respecto, la docente de Diseño de Interiores de la UEES, Denise Yturralde, afirmó que el público busca hoy espacios que transmitan identidad, bienestar y experiencias, una demanda que esta especialidad busca cubrir al generar entornos que conecten con quienes los ocupan.

Asimismo, el comunicado destacó que el campo laboral para estos profesionales abarca constructoras, estudios de arquitectura e interiorismo, proyectos comerciales y corporativos, retail, hospitality, diseño de eventos o centros culturales, además del emprendimiento propio, impulsado por el acceso a tendencias globales y el deseo de espacios personalizados.

En este sentido, los avances tecnológicos permiten cursar la carrera en entornos digitales mediante el uso de planos virtuales, modelado 3D, análisis de materiales, sostenibilidad y gestión de proyectos, una combinación que según el director académico de UEES Online, Christian Rosero, fortalece la empleabilidad y la capacidad de adaptación ante escenarios económicos cambiantes.