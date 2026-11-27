Charlotte, NC.- Los Panthers agradecen que el informe de lesiones del jueves 26 de noviembre de 2026 fuera solo una proyección en un día en que no entrenaron.
Cinco jugadores figuraban como ausentes en la práctica no realizada (entrenaron el miércoles y no hubo ningún informe). Este grupo incluye a Bobby Okereke (pie), quien se ha perdido las últimas tres semanas, y cuatro nombres nuevos.
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Patrick Jones II (tobillo), Tetairoa McMillan (pie), Mitchell Evans (tendón de Aquiles) y Jackson Kuwatch (enfermedad) no jugaron.
El corredor Jonathon Brooks (ingle) figuraba como participante completo en la tercera semana de su período de tres semanas para regresar de la lista de lesionados. Lo mismo ocurría con el mariscal de campo Bryce Young (pie).
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Los otros cinco jugadores que figuran en el informe tienen limitaciones: Darren Waller (rodilla), Jaelan Phillips (tobillo), Tommy Tremble (rodilla), Feleipe Franks (muñeca) y Thomas Incoom (pantorrilla), cuyo periodo de entrenamiento comenzó esta semana.
Los entretenimientos regresan este viernes 27 de noviembre de 2026.