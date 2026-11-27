Charlotte, NC.- Los Panthers agradecen que el informe de lesiones del jueves 26 de noviembre de 2026 fuera solo una proyección en un día en que no entrenaron.

Cinco jugadores figuraban como ausentes en la práctica no realizada (entrenaron el miércoles y no hubo ningún informe). Este grupo incluye a Bobby Okereke (pie), quien se ha perdido las últimas tres semanas, y cuatro nombres nuevos.