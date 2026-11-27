Charlotte, NC.- Un violento tiroteo ocurrido la noche del miércoles 25 de noviembre en Cedarwood Lane, al este de Charlotte, Carolina del Norte, dejó dos personas muertas y otras dos heridas. La Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) arrestó a un hombre de 31 años, señalado como presunto responsable del ataque, poco después del hecho.

Fatal Crash Investigation in the Providence Division https://t.co/LigqZqf9cE — CMPD News (@CMPD) November 27, 2026

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. y movilizó a los equipos de emergencia y a las autoridades policiales. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a cuatro personas con heridas de bala. Dos de ellas, identificadas como James Omoobe Murray, de 50 años, y Entiera Shabre Manley, de 31, murieron en la escena.

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Los servicios médicos trasladaron a las otras dos víctimas a hospitales locales. Una de ellas sufrió lesiones que ponen en riesgo su vida, mientras que la segunda presentó heridas de menor gravedad.

De acuerdo con la información oficial del CMPD, los investigadores determinaron que el sospechoso y las víctimas se conocían antes del tiroteo. Sin embargo, las autoridades todavía trabajan para esclarecer las circunstancias que desencadenaron el ataque.

Un arresto que llamó la atención de los investigadores

La detención del presunto agresor ocurrió poco después del tiroteo y en circunstancias inusuales. Los agentes localizaron a Davius Lamonte Funderburk, de 31 años, mientras caminaba completamente desnudo por Reddman Road, a unas dos millas de Cedarwood Lane.

En un primer momento, la Policía lo detuvo por exhibicionismo y lo trasladó a un centro médico para una evaluación. Posteriormente, los oficiales lo llevaron a la cárcel del condado Mecklenburg, donde quedó bajo custodia mientras avanzaba la investigación.

Los documentos judiciales también señalan que Funderburk habría intentado ingresar por la fuerza a una vivienda cercana antes de que los agentes lo capturaran. Este episodio derivó en un cargo adicional por allanamiento.

Enfrenta cargos por asesinato e intento de asesinato

La investigación contempla cargos por asesinato e intento de asesinato, además del cargo relacionado con el intento de ingresar a una propiedad privada.

El acusado tiene prevista su primera comparecencia ante un juez este viernes 27 de noviembre, fecha en la que comenzará a avanzar el proceso judicial.

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Mientras tanto, los detectives del CMPD continúan reuniendo pruebas y reconstruyendo los acontecimientos para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque que dejó dos víctimas fatales en vísperas del Día de Acción de Gracias.

La Policía no ha divulgado nuevos detalles sobre el posible móvil del tiroteo.

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