Washington.— Autoridades de emergencia alertaron que unos 50 millones de personas en Estados Unidos se encuentran bajo alertas por vientos fuertes, interrupciones eléctricas y vías anegadas.

El Centro de Predicción del Tiempo (WPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitieron sus reportes el viernes 27 de noviembre alertando sobre un nivel de riesgo ALTO por nieve intensa ( pulgadas) entre el 27 y el 29 de noviembre, en el marco de los desplazamientos posteriores al Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con el Mapa Nacional de Pronóstico y Riesgos del WPC, no se contemplan zonas de riesgo por hielo ( pulgadas) en ese período, mientras que las lluvias excesivas carecen de áreas en riesgo el 27 y 28 de noviembre y pasan a un nivel MARGINAL el domingo 29.

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Nevadas para el fin de semana

De la misma manera, se pudo conocer que el panorama estará vigente en las próximas horas, en diversos estados del país. Mientras que el sábado 28 muestra precipitaciones invernales y mixtas sobre el noreste y Nueva Inglaterra, incluyendo Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine, sumado a actividad de lluvia y nieve en el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, así como nieve en el Noroeste y las Montañas Rocosas y precipitaciones líquidas en sectores costeros del Pacífico como Oregón y el norte de California.

Además, las autoridades pronosticaron una acumulación de nieve a 72 horas del NWS, correspondiente al lapso del viernes 27 y lunes 30 de noviembre, en donde se proyecta los mayores volúmenes en las zonas elevadas del oeste del país:

Montañas Rocosas y Oeste: Acumulados oficiales de entre 8 y 18 pulgadas en sectores montañosos de Wyoming, Idaho, Montana y Colorado, rodeados por franjas de 1 a 6 pulgadas

Acumulados oficiales de entre en sectores montañosos de Wyoming, Idaho, Montana y Colorado, rodeados por franjas de 1 a 6 pulgadas Grandes Lagos y Apalaches: Acumulaciones ligeras a moderadas, de entre 0.1 y 3 pulgadas, en áreas cercanas a los Grandes Lagos y zonas altas de Virginia Occidental y Pensilvania

En este sentido, las agencias meteorológicas mantienen el seguimiento continuo de las condiciones invernales, el viento, el riesgo de anegamientos y las precipitaciones durante el fin de semana festivo a través de los canales oficiales del NWS y el WPC.

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