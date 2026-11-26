New York.— El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, junto con la cadena de tiendas Macy’s y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), anunció la reprogramación del centenario Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s para el sábado 28 de noviembre a partir de las 8:30 a. m. (hora del Este), debido a las severas condiciones meteorológicas pronosticadas para la jornada festiva.

De acuerdo con la información difundida por la empresa y la Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York (NYC Emergency Management), los emblemáticos globos del desfile fueron desinflados como medida preventiva para resguardarlos ante el temporal.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de vientos fuertes y otra de inundaciones costeras para la ciudad, anticipando ráfagas de hasta 60 millas por hora, capaces de derribar ramas y líneas eléctricas, lluvias intensas y anegamientos en zonas bajas, con el mayor impacto previsto entre la tarde y la noche de este jueves.

Sneak peek at the 100th Macy's Thanksgiving Day Parade balloons. 🦃🎈⁰⁰They're being deflated tonight to safely wait out tomorrow's storm, and the parade has moved to Saturday, November 28. Their big day is just a couple of days away.⁰⁰First, Thanksgiving Day. The National… pic.twitter.com/NEeEm22pMQ — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) November 26, 2026

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Piden evitar caminar por las calles inundadas

En este sentido, el alcalde Mamdani y las autoridades de emergencia instaron a los neoyorquinos a asegurar muebles de exterior, botes de basura y decoraciones festivas, resguardarse bajo techo si aumenta el viento, cargar teléfonos y dispositivos electrónicos, trasladar vehículos estacionados cerca de la costa a terrenos elevados y evitar caminar o conducir por calles inundadas.

Tomorrow we are expecting severe weather, including winds up to 60 miles per hour, heavy rain, and coastal flooding. To protect every New Yorker and keep our city safe, we have made the decision with @Macys and @NYPDnews to reschedule the 100th Annual Macy's Thanksgiving Day… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 25, 2026

Asimismo, se pidió especial precaución a quienes habitan en apartamentos tipo sótano, recomendando conocer las salidas de emergencia, subir a pisos superiores y nunca permanecer ni regresar a un sótano inundado, así como verificar el bienestar de familiares y vecinos, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad.

Por último, las autoridades recordaron que quienes planeen asistir al evento reprogramado del sábado deberán utilizar el transporte público debido al cierre de calles en Midtown, e invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada enviando NOTIFYNYC o THANKSGIVING al 692-692 (o THXGIVINGESP al mismo número en español) y consultando nyc.gov/BeReady.

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