Charlotte, NC.- El Departamento de Servicios de Residuos Sólidos (Solid Waste Services) de la Ciudad de Charlotte no realizará la recolección de basura residencial, reciclaje, desechos de jardín ni artículos voluminosos programados el jueves 26 de noviembre, con motivo del Día de Acción de Gracias.

Los residentes que normalmente reciben el servicio los jueves lo recibirán el viernes 27 de noviembre, y aquellos que lo reciben los viernes lo recibirán el sábado 28 de noviembre. Esta semana corresponde al ciclo de recolección de reciclaje de la «semana verde».

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Puede consultar su día de recolección a través de la herramienta municipal «My Charlotte Lookup». Ingrese su dirección para verificar qué día de la semana se le presta el servicio y si su ciclo de reciclaje corresponde a la «semana naranja» o a la «semana verde».

El Departamento de Servicios de Residuos Sólidos ofrece alertas por mensaje de texto sobre actualizaciones en la recolección, interrupciones del servicio, consejos para la preparación de residuos y materiales de reciclaje, encuestas breves y otra información importante sobre los servicios municipales. Los residentes que deseen recibir estas actualizaciones pueden enviar un mensaje de texto con el nombre de su día de servicio al número 73224. Por ejemplo, si su día de recolección es el jueves, debe enviar la palabra «Thursday» (jueves) al 73224.

Para obtener más información, visite las páginas web del Departamento de Servicios de Residuos Sólidos.

Acerca de Charlotte City

La Ciudad de Charlotte atiende a más de 900.000 residentes, enfocándose en crear una comunidad donde todos tengan acceso a un empleo bien remunerado, una vivienda asequible y medios de transporte para desplazarse entre ambos.

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La ciudad está comprometida a mantener una comunidad segura y una administración municipal bien gestionada que priorice estos aspectos fundamentales. Para conocer las últimas noticias y actualizaciones sobre el gobierno municipal, visite la sala de prensa de la ciudad en charlottenc.gov/City-News, siga a @CLTgov en Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase al boletín informativo «City Speaks».

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