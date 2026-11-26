Iowa.- El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo con éxito la destrucción controlada de cerca de cinco toneladas de explosivos degradados de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, sin que se registraran explosiones secundarias, daños a la infraestructura ni lecturas de plomo en el aire o en el suelo por encima de cero en los primeros reportes.

U.S. Army personnel are on site in Middletown, Iowa, and have worked around the clock to mitigate the impacts of the planned controlled detonation later this morning. This includes a water wall filled with more than 100,000 gallons of water, earth berms, sand filled blocks,… pic.twitter.com/eQa3erwlXj — U.S. Army (@USArmy) November 25, 2026

De acuerdo con un comunicado, las autoridades federales y militares, la operación respondió a un despliegue interinstitucional coordinado bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, con el objetivo de eliminar el riesgo de una detonación espontánea y atender un problema de almacenamiento de materiales que se remontaba a 2009.

De la misma manera, explicaron que para contener la explosión y minimizar la dispersión de partículas, se emplearon ingeniería de mitigación, canales de detonación dirigidos hacia el suelo, tecnología de supresión con espuma aportada por los Laboratorios Sandia y modelado atmosférico avanzado de los Laboratorios Livermore, además de pronósticos horarios y globos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Ver más: Trump ordena agilizar ejecuciones y ampliar la pena de muerte federal

Brindaron asistencia a los productores

Por otro lado, explicaron que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) recolectó 1.200 muestras previas de aire, tierra, polvo y agua y desplegó a 300 especialistas y contratistas en campo para el monitoreo continuo con datos en tiempo real disponibles en epa.gov/iowadata, mientras el administrador Lee Zeldin comparó el impacto de partículas con una fracción menor a la de un espectáculo pirotécnico de gran escala en Kansas City.

Asimismo, la Casa Blanca destacó que en el plano sanitario y agropecuario, funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), los CDC y el Departamento de Agricultura (USDA) permanecieron en la zona para realizar evaluaciones comunitarias, brindar asistencia a productores y mantener abiertas más de 140 oficinas del USDA en un radio de 100 millas de Middletown, al tiempo que las autoridades agrícolas estatales indicaron que, con los datos actuales, no se prevén efectos adversos en la ganadería ni en la seguridad alimentaria.

Por último, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario interino del Ejército Adam Telle, el mayor general Eric Shirley, los secretarios Robert F. Kennedy Jr., Brooke Rollins y Chris Wright, los gobernadores Kim Reynolds y Mike Kehoe, el senador Chuck Grassley y el alcalde de Middletown, Rodney Johnson, destacaron la ejecución de las unidades de desactivación de explosivos (EOD) y la labor conjunta entre agencias. Mientras el alcalde señaló que en la localidad no se percibió el impacto.

Vice President JD Vance on the controlled demolition in Iowa: “Option one was to do a controlled detonation to try to prevent as much of this stuff from going into the atmosphere as possible, or two, to just let it sit there. And every scientist, every expert that we talked to… pic.twitter.com/oW6EBnn4A4 — Vice President JD Vance (@VP) November 25, 2026

Es de destacar, que las agencias participantes informaron que las labores de verificación, muestreo ambiental y apoyo a las comunidades continuarán en los próximos días para confirmar los resultados en tierra y agua y ofrecer información transparente a los residentes de la región.

Vídeo: CAROLINA DEL NORTE: BUSCAN PERMITIR LICENCIAS DE CONDUCIR A INMIGRANTES INDOCUMENTADOS