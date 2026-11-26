Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por un doble homicidio con dos personas heridas, horas previas a Thanksgiving. Ocurrió en la cuadra 1500 Cedarwood Lane en Independence Division.

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El miércoles 25 de noviembre, aproximadamente a las 10:35 p.m., agentes de policía respondieron a una llamada por agresión con arma mortal con heridos en la cuadra 1500 Cedarwood Lane. Al llegar, encontraron a dos víctimas con aparentes heridas de bala. Ambas fueron declaradas fallecidas en el lugar. Otras dos víctimas fueron trasladadas a hospitales locales: una con heridas graves y la otra con heridas leves.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas, MEDIC y CFD del CMPD acudieron para brindar asistencia.

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Haulsee es el detective principal asignado a este caso.

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El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261125-2035-00.

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