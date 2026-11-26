Lancaster, SC.- La Oficina del Sheriff de Lancaster County, en Carolina del Sur, lanzó un llamado a los conductores para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol durante el Día de Acción de Gracias. La iniciativa forma parte de la campaña nacional «El conductor ebrio es un conductor ebrio», que promueve decisiones responsables para proteger a las familias durante las celebraciones.

La dependencia policial trabaja junto con el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Sur (SCDPS) y el Departamento de Transporte de Estados Unidos para recordar los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente durante una de las temporadas con mayor movimiento en las carreteras.

Las estadísticas nacionales reflejan la gravedad del problema. Entre 2020 y 2024, 910 personas murieron en accidentes relacionados con conductores ebrios durante el período de Thanksgiving. Esta cifra representa el 36 % de todas las muertes por accidentes de tránsito registradas durante esas fechas.

Los datos también indican que 164 personas perdieron la vida en siniestros vinculados con el alcohol durante el Día de Acción de Gracias. Los conductores de entre 21 y 34 años concentraron el 37 % de la participación en estos accidentes. Además, durante la víspera de Thanksgiving de 2024, las autoridades contabilizaron 36 conductores involucrados en incidentes de este tipo.

El sheriff de Lancaster, Barry Faile, destacó la importancia de disfrutar las celebraciones sin poner en peligro a otras personas. También advirtió que una decisión irresponsable puede cambiar la vida de una familia para siempre.

El funcionario recomendó organizar con anticipación un traslado seguro para quienes tengan previsto consumir bebidas alcohólicas. Entre las alternativas mencionó los servicios de transporte compartido o la posibilidad de pedir ayuda a un familiar o amigo que no haya bebido.

Asimismo, instó a los conductores a utilizar siempre el cinturón de seguridad, mantenerse atentos al camino y evitar cualquier distracción. También pidió no subir a un vehículo cuando quien conduce presenta signos de intoxicación.

La Oficina del Sheriff recordó que cualquier persona que observe a un conductor sospechoso de manejar bajo los efectos del alcohol debe llamar al 911 cuando pueda hacerlo de manera segura.

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Para conocer más sobre la campaña, los interesados pueden consultar el sitio web de seguridad vial Traffic Safety Marketing.

Por otra parte, quienes tengan información sobre algún delito pueden comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster al 803-283-3388, opción 4, o enviar datos de manera anónima a través de P3Tips.

Las autoridades reiteraron que prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol constituye una responsabilidad compartida y que cada decisión puede marcar la diferencia entre una celebración segura y una tragedia.

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