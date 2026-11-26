Miami.— Una aeronave de carga de la empresa FedEx se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) el miércoles 25 de noviembre alrededor de las 8:40 p. m., provocando el cierre temporal de casi todas las pistas de la terminal aérea sin que se reportaran personas heridas.

Flights will be resuming shortly at Miami International Airport after FedEx Flight 910 ran off the runway after landing. The McDonnell Douglas MD-11 departed from Frederick W. Smith International Airport in Memphis. There are no reports of injuries. The FAA will investigate the… https://t.co/9COgrXdMdB — The FAA ✈️ (@FAANews) November 26, 2026

De acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA), el incidente involucró al vuelo 910 de FedEx, operado por un avión McDonnell Douglas MD-11 que había despegado desde el Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith en Memphis, Tennessee.

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Piden a los pasajeros verificar sus vuelos

De la misma manera, las autoridades del aeropuerto en sus redes sociales precisaron que la aeronave sobrepasó los límites de la pista 26R, lo que obligó a mantener cerradas todas las pistas operativas a excepción de la pista 9R, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade acudían al lugar para atender la emergencia.

A FedEx aircraft overran Runway 26R at Miami International Airport at approximately 8:40 p.m. All runways are closed except for runway 9R. @MiamiDadeFire units have responded, and there are no reported injuries. Passengers scheduled to travel tonight are encouraged to check… pic.twitter.com/LUMzUNQvgs — Miami Int'l Airport (@iflymia) November 26, 2026

Tras las labores iniciales de inspección y seguridad, la FAA confirmó que los vuelos se reanudarían a la brevedad e informó que iniciará una investigación formal para determinar las causas del despiste.

Por último, la administración del Aeropuerto Internacional de Miami recomendó a los pasajeros con vuelos programados verificar directamente con sus aerolíneas el estado actualizado de sus itinerarios antes de trasladarse a la terminal aérea.

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