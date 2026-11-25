Gastonia, NC.- El jueves 26 de noviembre de 2026 una nueva edición deuna jornada comunitaria que lidera el pastor Danny Busquetts ofrecerá alimentos, ropa, actividades recreativas y orientación sobre salud mental sin costo para los asistentes.

Como todos los años, Danny Busquetts organiza esta iniciativa, que durante más de 18 años consecutivos ha promovido actividades de servicio y apoyo para los habitantes de Gastonia. Su trabajo busca acercar recursos y asistencia a las familias de la comunidad, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

La actividad comenzará a las 11:00 de la mañana y finalizará a las 2:00 de la tarde en el estacionamiento de WOW Supermarket, ubicado en el 2557 West Franklin Boulevard.

Durante las tres horas de programación, los asistentes podrán acceder a diferentes servicios gratuitos. La jornada incluirá comida y bebidas, distribución de ropa y atención de peluquería. Además, los organizadores prepararon espacios recreativos para los más pequeños, con juegos y brincolines.

La salud mental también tendrá un espacio

Uno de los componentes destacados de esta edición será la orientación sobre salud mental. Profesionales abordarán temas como la ansiedad, la depresión y otras situaciones que afectan el bienestar emocional de las personas.

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Estas charlas buscan acercar información y herramientas a quienes necesitan comprender mejor estos problemas, identificar posibles señales de alerta y conocer alternativas de apoyo.

La propuesta combina así la asistencia material con un espacio de orientación y acompañamiento, en una jornada que promueve la participación familiar y el encuentro entre vecinos.

Una tradición de servicio comunitario

Con más de 18 años de trabajo consecutivo, el pastor Daniel Busquetts mantiene esta iniciativa como parte de sus actividades de apoyo a la población de Gastonia. Cada edición representa una oportunidad para compartir recursos, ofrecer servicios y fortalecer los vínculos comunitarios.

La organización invita a las familias y residentes de la zona a participar en esta celebración solidaria, que coincide con las actividades previas al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

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La entrada será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de los distintos servicios y propuestas durante el horario establecido.

Datos del evento

Actividad: Un Regalo de Acción de Gracias.

Un Regalo de Acción de Gracias. Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026.

Jueves 26 de noviembre de 2026. Horario: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

11:00 a. m. a 2:00 p. m. Lugar: WOW Supermarket.

WOW Supermarket. Dirección: 2557 West Franklin Blvd., Gastonia, Carolina del Norte.

2557 West Franklin Blvd., Gastonia, Carolina del Norte. Costo: gratuito.

Video: UN REGALO DE ACCIÓN DE GRACIAS: una jornada para compartir con la comunidad