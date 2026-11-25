La actividad comenzará a las 11:00 de la mañana y finalizará a las 2:00 de la tarde en el estacionamiento de WOW Supermarket, ubicado en el 2557 West Franklin Boulevard.
Durante las tres horas de programación, los asistentes podrán acceder a diferentes servicios gratuitos. La jornada incluirá comida y bebidas, distribución de ropa y atención de peluquería. Además, los organizadores prepararon espacios recreativos para los más pequeños, con juegos y brincolines.
La salud mental también tendrá un espacio
Uno de los componentes destacados de esta edición será la orientación sobre salud mental. Profesionales abordarán temas como la ansiedad, la depresión y otras situaciones que afectan el bienestar emocional de las personas.
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Estas charlas buscan acercar información y herramientas a quienes necesitan comprender mejor estos problemas, identificar posibles señales de alerta y conocer alternativas de apoyo.
La propuesta combina así la asistencia material con un espacio de orientación y acompañamiento, en una jornada que promueve la participación familiar y el encuentro entre vecinos.
Una tradición de servicio comunitario
Con más de 18 años de trabajo consecutivo, el pastor Daniel Busquetts mantiene esta iniciativa como parte de sus actividades de apoyo a la población de Gastonia. Cada edición representa una oportunidad para compartir recursos, ofrecer servicios y fortalecer los vínculos comunitarios.
La organización invita a las familias y residentes de la zona a participar en esta celebración solidaria, que coincide con las actividades previas al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
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La entrada será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de los distintos servicios y propuestas durante el horario establecido.
Datos del evento
- Actividad: Un Regalo de Acción de Gracias.
- Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026.
- Horario: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: WOW Supermarket.
- Dirección: 2557 West Franklin Blvd., Gastonia, Carolina del Norte.
- Costo: gratuito.