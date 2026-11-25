Charlotte, NC.- Tony Len Ford, de 43 años y residente de Boone, Carolina del Norte, fue sentenciado a 17 años y medio de prisión por distribuir material de abuso sexual infantil (CSAM), según anunció Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Ford también deberá cumplir libertad condicional supervisada de por vida y registrarse como delincuente sexual.

Boone man sentenced to 17.5 years in prison for distributing child sexual abuse material.w/ @FBICharlotte @boonepolice Read more at: https://t.co/YOboVOeu4y pic.twitter.com/kUjUfIUdSj — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) November 24, 2026

Según los documentos judiciales presentados y la audiencia de sentencia, entre julio de 2024 y julio de 2025, las autoridades recibieron tres denuncias cibernéticas que indicaban que un individuo, posteriormente identificado como Ford, estaba distribuyendo material de abuso sexual infantil (CSAM).

En julio de 2025, las autoridades ejecutaron una orden de registro en la residencia de Ford en Boone, incautando varios dispositivos, incluyendo dos teléfonos celulares, una memoria USB y una tarjeta SD. Durante un interrogatorio, Ford declaró que utilizaba Kik, Telegram y Teleguard Messenger, entre otras aplicaciones, para intercambiar CSAM, que incluía videos en los que Ford estimulaba sus órganos genitales mientras veía CSAM de niños pequeños que abusaban sexualmente.

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Ford también declaró a las autoridades que era miembro de numerosos grupos de chat en línea cuyo propósito era intercambiar CSAM, incluyendo un grupo que, según él, tenía 600 miembros. Un análisis forense de los dispositivos incautados y las cuentas en línea reveló que Ford poseía más de 13.000 vídeos y 1.198 imágenes de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), incluyendo 636 vídeos y 96 imágenes de CSAM que mostraban a bebés y niños pequeños, así como violencia sádica y masoquista contra menores.

Ford permanece bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos hasta su translado a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones una vez que se designe un centro penitenciario federal para él.

Al hacer el anuncio, el fiscal federal Russ Ferguson elogió al FBI y al Departamento de Policía de Boone por su trabajo en este caso.

El fiscal adjunto Daniel Cervantes, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, llevó el caso.

Este caso se presentó como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Liderado por las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS) de la División Penal, el Proyecto Infancia Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar mejor a las personas que explotan a menores a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre el Proyecto Infancia Segura, visite https://www.justice.gov/psc .

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