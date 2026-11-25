Cartagena.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la madrugada del miércoles 25 de noviembre desde Cartagena el rescate exitoso de todos los rehenes que permanecían retenidos en el supermercado Éxito del sector de La Castellana, tras una operación conjunta ejecutada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 pic.twitter.com/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

Según explicó el primer mandatario, autorizó la intervención inmediata luego de arribar a la ciudad y evaluar la situación junto a la cúpula militar y policial, precisando que uno de los delincuentes fue dado de baja durante el despliegue después de que los captores rechazaran la oportunidad de entregarse y liberar voluntariamente a los ciudadanos.

#EsNoticia | ¡Le cumplimos a Colombia y protegimos la vida! Tras cerca de 18 horas de secuestro en #Cartagena, la capacidad operativa, el profesionalismo, la preparación de nuestros comandos y los integrantes del @GaulaPolicia, en coordinación con las @FuerzasMilCol, logran… pic.twitter.com/UqGDtzLqGl — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 25, 2026

De la misma manera, los reportes posteriores del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, el operativo se extendió por cerca de 18 horas e incluyó la participación de comandos especiales y unidades del Gaula en coordinación con las Fuerzas Militares, logrando que todos los civiles retenidos quedaran sanos y salvos, con el saldo de un secuestrador abatido y dos más capturados tras negarse a deponer las armas.

Con delincuentes armados y ciudadanos secuestrados en el supermercado de La Castellana, en Cartagena, la Fuerza Pública desplegó sus capacidades para recuperar el control del establecimiento y liberar a los civiles. A los responsables se les dio la oportunidad de entregarse,… pic.twitter.com/qSxdpmwulL — Mindefensa (@mindefensa) November 25, 2026

Operativo “impecable”

Por otro lado, De La Espriella calificó el operativo como «absolutamente impecable» y lanzó una firme advertencia contra la criminalidad, asegurando que todo aquel que pretenda arrodillar al Estado o a la ciudadanía trabajadora recibirá una respuesta contundente y letal por parte del Gobierno y la Fuerza Pública.

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Por último, el jefe de Estado felicitó a los miembros de la Policía y las Fuerzas Militares por su actuación, agradeció el acompañamiento permanente del alcalde de Cartagena desde el inicio de la emergencia y reiteró que su administración defenderá a la población «con la ley por delante y con mano de hierro» frente a los delincuentes.

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