Washington.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos, a través de la Administración Federal de Aviación (FAA), reveló los pronósticos de operaciones para el feriado de Acción de Gracias de 2026, proyectando el mayor volumen de tráfico aéreo en los últimos 16 años con un total estimado de más de 417.000 vuelos a lo largo del período festivo de nueve días.

En un comunicado indicaron que el martes 24 de noviembre se perfiló como la jornada de mayor actividad, jornada en la que se anticipan más de 52.000 despegues y aterrizajes en todo el territorio estadounidense.

Asimismo, destacaron que para hacer frente a esta demanda histórica, la Casa Blanca conformó el denominado «Transportation Technology Transformation Tiger Team», un grupo de trabajo interinstitucional integrado por especialistas de la FAA, los departamentos de Transporte y Defensa, y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Al respecto, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, afirmó que la prioridad absoluta de la administración es garantizar la seguridad de los millones de familias que viajan, destacando la puesta en marcha de una nueva plataforma tecnológica diseñada para predecir y mitigar la congestión aérea las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Asimismo, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, resaltó el esfuerzo ininterrumpido de los controladores de tránsito aéreo y del personal de seguridad, al tiempo que enfatizó la urgencia de modernizar la infraestructura de control para consolidar un espacio aéreo adaptado al siglo XXI.

Advierten sobre las condiciones meteorológicas

Además, la agencia advirtió que las condiciones meteorológicas podrían impactar las operaciones durante la semana, señalando posibles techos bajos en la costa oeste, tormentas eléctricas en Florida y la costa del Golfo entre martes y miércoles, lluvias en el sureste —incluida Atlanta— antes de desplazarse al Atlántico medio, y precipitaciones acompañadas de vientos en el noreste para el Día de Acción de Gracias.

En este sentido, las autoridades recomendaron a los pasajeros planificar sus traslados con anticipación, acudir con tiempo extra a las terminales, verificar actualizaciones directamente con sus aerolíneas y consultar el estado de los aeropuertos en tiempo real en nasstatus.faa.gov, además de revisar las guías de viaje y seguridad de equipaje en faa.gov/holiday-travel y PackSafe.

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